Cabanas finaliza la puesta a punto de la red de agua entre Pedra do Couto y Vilar do Colo

Depósito de aguas de Pedra do Couto Daniel Alexandre

Cabanas informó estos días del fin de los trabajos de revisión en la red de abastecimiento de Laraxe. La infraestructura, que conecta el depósito de Pedra do Couto con el polígono industrial de Vilar do Colo, está técnicamente lista para entrar en funcionamiento, después de haber superado la fase de pruebas.

Fuentes municipales informan de que las tareas recientemente realizadas se centraron en someter a las tuberías a presiones superiores a las habituales, con el objetivo de detectar posibles fisuras, además de realizar una limpieza integral de los conductos. Pese a la antigüedad de la instalación, los técnicos se encontraron con una red en mejor estado de conservación del previsto, “con menores fugas das esperadas, facilitando os labores”.

El ejecutivo local expone que, tras estos trabajos, “o sistema atópase xa listo para comezar a funcionar, quedando pendente recibir a autorización de Augas de Galicia para a cal o Concello remite nestes días a documentación necesaria na tramitación da mesma”.