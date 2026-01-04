Cabanas gestionó un total de 27 subvenciones en 2025 por valor de 2,2 millones
La actuación en el pinar o la rehabilitación de la nave de Vilar do Colo dispusieron de las mayores partidas
Cabanas gestionó el pasado año un total de 2.299.481,68 euros procedentes de diversas subvenciones, que se distribuyeron en varias áreas estratégicas para adecuar los servicios e infraestructuras municipales. Así, las mayores partidas se destinaron, por ejemplo, a la actuación ambiental del pinar (412.291,09), la rehabilitación de una nave en Vilar do Colo (616.563,09), el mantenimiento de los Servizos Sociais (151.889,56) o la mejora de la eficiencia energética en la casa consistorial (115.590,69).
La adecuación de caminos y accesos así como de los sistemas de saneamiento en diferentes puntos de la localidad contaron con una aportación conjunta superior a los 663.853 euros, con actuaciones destacadas en Fontenova y Fonfría o San Xiá, Teloi y Pereiro de Arriba. Desde el ejecutivo local recuerda, asimismo, la obtención de diversas ayudas para el personal de la oficina de Turismo (11.894 euros), la promoción de esta actividad relacionada con la cultura marinera (20.267,5) o el fomento del envejecimiento activo (7.000).
El alcalde, Fernando Couce, destacó el trabajo detrás de todas estas consecuciones y avanzó que el objetivo del gobierno local es continuar la misma senda en el presente ejercicio “e superar esta cifra, que suporá máis melloras”.
Alegaciones a la planificación eléctrica del Gobierno
Cabanas anunció el pasado mes de diciembre la presentación de alegaciones a la Planificación Eléctrica del Gobierno Central para 2025-2030, un plan “que apenas prevé investir un 2,8% do total de fondos dispoñibles para mellorar e potenciar as redes de subministración en Galicia”, censura el Concello, añadiendo que es imprescindible “tanto para a comarca como para o municipio, contar cunha rede moderna e con capacidade suficiente que permita a instalación de novas empresas na zona”.
En este sentido, el gobierno que dirige Fernando Couce asegura tener constancia “dunha firma que descartou a súa instalación no polígono de Vilar do Colo pola imposibilidade de ter a potencia enerxética que necesitaba”. Por ello, el Consistorio reclama “unha inversión xusta que non limite” las capacidades de la localidad.