Cabanas gestionó un total de 27 subvenciones en 2025 por valor de 2,2 millones

Entrada al Concello de Cabanas AEIG

Cabanas gestionó el pasado año un total de 2.299.481,68 euros procedentes de diversas subvenciones, que se distribuyeron en varias áreas estratégicas para adecuar los servicios e infraestructuras municipales. Así, las mayores partidas se destinaron, por ejemplo, a la actuación ambiental del pinar (412.291,09), la rehabilitación de una nave en Vilar do Colo (616.563,09), el mantenimiento de los Servizos Sociais (151.889,56) o la mejora de la eficiencia energética en la casa consistorial (115.590,69).

La adecuación de caminos y accesos así como de los sistemas de saneamiento en diferentes puntos de la localidad contaron con una aportación conjunta superior a los 663.853 euros, con actuaciones destacadas en Fontenova y Fonfría o San Xiá, Teloi y Pereiro de Arriba. Desde el ejecutivo local recuerda, asimismo, la obtención de diversas ayudas para el personal de la oficina de Turismo (11.894 euros), la promoción de esta actividad relacionada con la cultura marinera (20.267,5) o el fomento del envejecimiento activo (7.000).

Nuevo remolque para trasladar y proteger el barco turístico Anduriño en Cabanas Más información

El alcalde, Fernando Couce, destacó el trabajo detrás de todas estas consecuciones y avanzó que el objetivo del gobierno local es continuar la misma senda en el presente ejercicio “e superar esta cifra, que suporá máis melloras”.