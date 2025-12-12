El BNG vuelve a llevar al Congreso la suspensión de las obras del puente entre Cabanas y Pontedeume

Néstor Rego con representantes el BNG de Cabanas y Pontedeume Cedida

La obras del puente de piedra entre Cabanas y Pontedeume llegarán al Congreso nuevamente a través de una proposición no de ley que presenta el BNG, con el objetivo de que se pueda garantizar una solución integral y urgente a los problemas de movilidad derivados de la situación del viaducto, en la N-651, que une ambos concellos eumeses.

De este modo, el diputado del BNG Néstor Rego, indica que con la iniciativa se da cumplimiento al compromiso asumido en una reunión con los dos ayuntamientos del Eume, en la que el diputado se comprometió a volver a llevar esta problemática a la Cámara baja ante la paralización de las obras de rehabilitación y la “crecente incerteza” sobre el futuro de una infraestructura clave para toda la comarca.

“A Ponte de Pedra é unha infraestrutura estratéxica para o Eume e Ferrolterra. A súa situación actual, cunhas obras iniciadas e logo paralizadas sen explicación, é inaceptábel e require respostas políticas claras e planificación”, afirmó Néstor Rego.

El diputado del BNG subrayó que no se puede jugar con la movilidad diaria de millares de personas ni con la actividad económica de la comarca. En la PNL, reclaman medidas inmediatas en caso de que las obras se retomen, como la suspensión temporal de los peajes de la AP-9 entre Vilar do Colo y Miño, desvíos obligatorios del tráfico que no sea local, regulación del tráfico con personal especializado, señalización en los paneles informativos y la ejecución de los trabajos en horario nocturno para minimizar las retenciones.

Al mismo tiempo, la iniciativa apuesta por soluciones estructurales de futuro, como la evaluación de una nueva salida de la AP-9 en el polígono de Vidriero (Pontedeume), así como la dotación presupuestaria para estudiar alternativas a la rehabilitación actual, incluida la evaluación de la posibilidad de construir un nuevo puente sobre el río Eume, adaptado al volumen de tráfico actual, reservando el Ponte de Pedra para uso peatonal y ciclista.

Desde el ámbito municipal, el portavoz del BNG en Cabanas, Iago Varela, destacó que “levamos anos advertindo de que a Ponte de Pedra é un colo de botella sen alternativa real. O que está a pasar agora confirma que tiñamos razón: sen planificación, o colapso é inevitábel”.

Por su parte, el portavoz del BNG en Pontedeume, Aarón Curbeira, indicó que “non estamos a falar só de Cabanas e Pontedeume, senón dunha infraestrutura básica para todo o Eume e Ferrolterra”. “A ausencia de información, a parálise das obras e a falta de alternativas”, indicó, generan “unha enorme preocupación na veciñanza”.