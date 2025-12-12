Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cabanas

El BNG vuelve a llevar al Congreso la suspensión de las obras del puente entre Cabanas y Pontedeume

"É inaceptábel e require respostas políticas claras e planificación", afirmó Néstor Rego

Redacción
12/12/2025 14:05
Néstor Rego con representantes el BNG de Cabanas y Pontedeume
Néstor Rego con representantes el BNG de Cabanas y Pontedeume
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La obras del puente de piedra entre Cabanas y Pontedeume llegarán al Congreso nuevamente a través de una proposición no de ley que presenta el BNG, con el objetivo de que se pueda garantizar una solución integral y urgente a los problemas de movilidad derivados de la situación del viaducto, en la N-651, que une ambos concellos eumeses. 

De este modo, el diputado del BNG Néstor Rego, indica que con la iniciativa se da cumplimiento al compromiso asumido en una reunión con los dos ayuntamientos del Eume, en la que el diputado se comprometió a volver a llevar esta problemática a la Cámara baja ante la paralización de las obras de rehabilitación y la “crecente incerteza” sobre el futuro de una infraestructura clave para toda la comarca. 

“A Ponte de Pedra é unha infraestrutura estratéxica para o Eume e Ferrolterra. A súa situación actual, cunhas obras iniciadas e logo paralizadas sen explicación, é inaceptábel e require respostas políticas claras e planificación”, afirmó Néstor Rego. 

El diputado del BNG subrayó que no se puede jugar con la movilidad diaria de millares de personas ni con la actividad económica de la comarca. En la PNL, reclaman medidas inmediatas en caso de que las obras se retomen, como la suspensión temporal de los peajes de la AP-9 entre Vilar do Colo y Miño, desvíos obligatorios del tráfico que no sea local, regulación del tráfico con personal especializado, señalización en los paneles informativos y la ejecución de los trabajos en horario nocturno para minimizar las retenciones. 

Al mismo tiempo, la iniciativa apuesta por soluciones estructurales de futuro, como la evaluación de una nueva salida de la AP-9 en el polígono de Vidriero (Pontedeume), así como la dotación presupuestaria para estudiar alternativas a la rehabilitación actual, incluida la evaluación de la posibilidad de construir un nuevo puente sobre el río Eume, adaptado al volumen de tráfico actual, reservando el Ponte de Pedra para uso peatonal y ciclista. 

Desde el ámbito municipal, el portavoz del BNG en Cabanas, Iago Varela, destacó que “levamos anos advertindo de que a Ponte de Pedra é un colo de botella sen alternativa real. O que está a pasar agora confirma que tiñamos razón: sen planificación, o colapso é inevitábel”. 

Por su parte, el portavoz del BNG en Pontedeume, Aarón Curbeira, indicó que “non estamos a falar só de Cabanas e Pontedeume, senón dunha infraestrutura básica para todo o Eume e Ferrolterra”. “A ausencia de información, a parálise das obras e a falta de alternativas”, indicó, generan “unha enorme preocupación na veciñanza”

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Marisa Castro (Lugo, 1955) fue docente e investigadora durante más de 30 años en la Universidade de Vigo

La investigadora Marisa Castro presenta “Sueño de libertad”, una obra sobre la lucha de las mujeres por la autonomía, en As Pontes
Redacción
ALX 9777 21344348

El convenio de Navantia se firmará finalmente el martes 16
X. Fandiño
Una de las fincas de 20 hectáreas prácticamente libre de eucaliptos

La eliminación de eucaliptos avanza en las parcelas de la Xunta en las Fragas do Eume
Redacción
El grupo que visitó las instalaciones de la empresa coruñesa

Visita a Inditex del alumnado del máster de Moda del Campus Industrial de Ferrol
Redacción