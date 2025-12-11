Un menor grave y tres heridos más en un accidente registrado en Cabanas

El choque fue entre dos coches, pero también sufrió daños un tercero Cedida

Un menor de 6 años se encuentra herido de gravedad como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en la tarde de este jueves en el término municipal de Cabanas. Otras tres personas resultaron leves y fueron trasladadas igualmente al centro médico.

Según la información facilitada por el 112 Galicia, el siniestro se produjo en torno a las 19.00 horas en el kilómetro 4,300 de la AC-564, la vía que une Cabanas con As Pontes, en Santa Cruz do Salto. Fue una colisión frontolateral entre dos turismos, provocando daños también en un tercero.

Hasta el punto acudió Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que trasladó a los cuatros heridos al hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. Asimismo, participaron en el operativo dos equipos de motoristas de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Pontedeume y mantenimiento de carreteras.

Se ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente y son las Unidades de Investigación de Siniestros de Ferrol quien se encargan de instruir las diligencias.