Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cabanas

Un menor grave y tres heridos más en un accidente registrado en Cabanas

El siniestro se produjo pasadas las siete de la tarde de este jueves

Redacción
11/12/2025 21:27
El choque fue entre dos coches, pero también sufrió daños un tercero
El choque fue entre dos coches, pero también sufrió daños un tercero
Cedida
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Un menor de 6 años se encuentra herido de gravedad como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en la tarde de este jueves en el término municipal de Cabanas. Otras tres personas resultaron leves y fueron trasladadas igualmente al centro médico.

Según la información facilitada por el 112 Galicia, el siniestro se produjo en torno a las 19.00 horas en el kilómetro 4,300 de la AC-564, la vía que une Cabanas con As Pontes, en Santa Cruz do Salto. Fue una colisión frontolateral entre dos turismos, provocando daños también en un tercero. 

Hasta el punto acudió Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que trasladó a los cuatros heridos al hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. Asimismo, participaron en el operativo dos equipos de motoristas de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Pontedeume y mantenimiento de carreteras. 

Se ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente y son las Unidades de Investigación de Siniestros de Ferrol quien se encargan de instruir las diligencias.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La delegación benjamín de la AD Ferrolterra

Buena actuación de la AD Ferrolterra en la segunda jornada de la Liga Rías Altas
Redacción
La delegación del Rebunkan

Beceiro, Del Temple, Vázquez, Guerrero y Ventureira, en la gran final de la Liga Nacional
Redacción
Algunos de los participantes en la cita de Ortigueira

Fin de fiesta del Nada e Corre con la cita de Ribeira
Redacción
Aneiros y Agra, en la presentación del duelo patrocinado

Vínculo inquebrantable del Racing de Ferrol y Clínica Dental Patricia Aneiros
Redacción