El BNG enmienda las cuentas de la Xunta, con más de 5,3 millones de euros para Cabanas

Integrantes del BNG de Cabanas Cedida

Las enmiendas a los presupuestos de la Xunta presentadas por el BNG incluyen un importe de más de 5,3 millones de euros para dar respuesta a las necesidades “urxentes e históricas” del concello de Cabanas, de la mano del diputado cabanés Xosé Manuel Golpe.

Entre las actuaciones prioritarias se destacan una cuantía de 500.000 euros para la mejora de la seguridad en la carretera AC-122 a su paso por Cardeita – Porto, Cabanas–, vía fundamental de acceso al centro de salud.

El BNG demanda aceras seguras, pasos de cebra y una solución definitiva a las filtraciones de agua en la Costa do Vinteún. También se incluye una partida de 150.000 euros para el acondicionamiento de la AC-563 entre Fonfría y Vilar do Colo.

Abastecimiento de agua

El BNG propone un millón de euros para desarrollar la red de abastecimiento de agua en Laraxe y a esta actuación se suma una enmienda de 400.000 euros para elaborar un estudio de un nuevo sistema de abastecimiento comarcal que permitiría garantizar suministro suficiente a Cabanas y también beneficiar a Ares, Fene y Mugardos.

Otra de las enmiendas destacadas es la destinada al acondicionamiento del Campo de Fútbol de A Veiga, con una inversión de 200.000 euros para la instalación de un nuevo césped artificial.

El BNG solicita 300.000 euros para la limpieza y acondicionamiento del río Ventín, así como 100.000 euros para la puesta en valor del alto curso del río Belelle y 200.000 más para el acondicionamiento y mejora de la seguridad del tramo costero de Cabanas y de la Ruta de la Costa entre la playa de A Magdalena y el río Castro.

Contaminación

El BNG vuelve a insistir en la necesidad de actuar sobre los áridos bituminosos de Vilar do Colo y plantean una partida de 500.000 euros para la retirada de los residuos y 400.000 adicionales para la limpieza del río Baa y el aislamiento de los efluentes contaminantes procedentes del depósito ilegal.

Las enmiendas se completan con 100.000 euros para mejorar la habitabilidad y accesibilidad del centro de salud de Cabanas y 1,5 millones de euros para dotar económicamente el PRUX de las Fragas do Eume, aprobado por la Xunta.