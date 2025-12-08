El Concello de Cabanas está inmerso en un refuerzo de la ciberseguridad municipal

Se formará a los trabajadores municipales Daniel Alexandre

El Concello de Cabanas ha iniciado los trámites para la obtención de la certificación oficial del Centro Criptológico Nacional, un proceso que, como explican desde el ejecutivo que dirige Fernando Couce, permitirá auditar y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad informática requeridas a todas las administraciones públicas.

Con todo, esta modernización de los sistemas municipales supondrá la introducción de cambios tanto en redes como en dispositivos que utiliza el personal del Concello en su día a día. Entre las mejoras contempladas se encuentra, por ejemplo, la instalación de antivirus especializados, la implantación de sistemas de cifrado, la incorporación de métodos de doble autenticación y el refuerzo de la seguridad en las conexiones cableadas y otros elementos críticos. La intención es crear un entorno digital más robusto y controlado que permita minimizar los riesgos y evitar vulnerabilidades que puedan ser aprovechadas.

El objetivo central es prevenir posibles ataques informáticos —ya provengan de actores individuales o de organizaciones externas— y asegurar la continuidad de la actividad municipal ante escenarios adversos. Asimismo, se persigue reforzar la protección de la información gestionada por el Concello y mejorar las competencias del personal mediante formación específica. Durante los últimos meses ya se han actualizado numerosos equipos para cumplir las primeras exigencias del protocolo, avanzando en un proceso que continuará de forma progresiva.

