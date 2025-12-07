Nueva aplicación en Cabanas para gestionar las reservas de los espacios municipales

Interior del pabellón municipal Cedida

El Ayuntamiento de Cabanas ha anunciado que contará con una nueva APP para gestionar las reservas de los espacios e instalaciones municipales.

Esta plataforma, expone el Consistorio, simplificará el proceso para conocer la disponibilidad en el calendario de diversas salas, pabellones o pistas locales.

También para efectuar el pago o para enviar los códigos de acceso a los recintos, en los casos que así se requiera.