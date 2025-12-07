Cabanas
Nueva aplicación en Cabanas para gestionar las reservas de los espacios municipales
La plataforma facilitará las gestiones relacionadas con pabellones, pistas o locales
El Ayuntamiento de Cabanas ha anunciado que contará con una nueva APP para gestionar las reservas de los espacios e instalaciones municipales.
Esta plataforma, expone el Consistorio, simplificará el proceso para conocer la disponibilidad en el calendario de diversas salas, pabellones o pistas locales.
También para efectuar el pago o para enviar los códigos de acceso a los recintos, en los casos que así se requiera.