Cabanas

Nueva aplicación en Cabanas para gestionar las reservas de los espacios municipales

La plataforma facilitará las gestiones relacionadas con pabellones, pistas o locales

Redacción
07/12/2025 20:37
Interior del pabellón municipal
Interior del pabellón municipal
Cedida
El Ayuntamiento de Cabanas ha anunciado que contará con una nueva APP para gestionar las reservas de los espacios e instalaciones municipales

Esta plataforma, expone el Consistorio, simplificará el proceso para conocer la disponibilidad en el calendario de diversas salas, pabellones o pistas locales

También para efectuar el pago o para enviar los códigos de acceso a los recintos, en los casos que así se requiera.

