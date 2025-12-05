Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cabanas

La Diputación licita la construcción de un aparcamiento para autocaravanas en Cabanas

Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 9 de diciembre

Redacción
05/12/2025 20:07
Vistas del área recreativa
Vistas del área recreativa
Cedida
El Ayuntamiento de Cabanas mantiene abierto el proceso de licitación de los trabajos de construcción de un aparcamiento para autocaravanas en el área recreativa de A Veiga. La intervención, que se llevará a cabo con la colaboración de la Diputación de A Coruña, permitirá disponer de una zona en la que este tipo de vehículos tenga cubiertas todas sus necesidades, “contando coa subministración eléctrica, internet, recargas, vaciado de augas negras e aprovisionamento de auga potable”, explica el ejecutivo local.

La actuación supondrá, asimismo, la construcción de unos aseos y el ajardinamiento del lugar, además de que el servicio esté preparado “para que os usuarios poidan entrar, realizar os pagos e efectuar a saída de xeito autónomo, contando con diversas medidas de seguridade”, añaden desde el Consistorio que dirige Fernando Couce.

Cabanas construirá un área de servicio para autocaravanas

Más información

La obra cuenta con un presupuesto de 76.764,76 euros (sin impuestos) y se financiará con cargo a los fondos europeos Next Generation. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo martes día 9.

