La Diputación licita la construcción de un aparcamiento para autocaravanas en Cabanas
Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 9 de diciembre
El Ayuntamiento de Cabanas mantiene abierto el proceso de licitación de los trabajos de construcción de un aparcamiento para autocaravanas en el área recreativa de A Veiga. La intervención, que se llevará a cabo con la colaboración de la Diputación de A Coruña, permitirá disponer de una zona en la que este tipo de vehículos tenga cubiertas todas sus necesidades, “contando coa subministración eléctrica, internet, recargas, vaciado de augas negras e aprovisionamento de auga potable”, explica el ejecutivo local.
La actuación supondrá, asimismo, la construcción de unos aseos y el ajardinamiento del lugar, además de que el servicio esté preparado “para que os usuarios poidan entrar, realizar os pagos e efectuar a saída de xeito autónomo, contando con diversas medidas de seguridade”, añaden desde el Consistorio que dirige Fernando Couce.
La obra cuenta con un presupuesto de 76.764,76 euros (sin impuestos) y se financiará con cargo a los fondos europeos Next Generation. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo martes día 9.