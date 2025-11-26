Simulacro de accidente en el túnel de la AP-9 en Cabanas

Imagen de archivo de la entrada al túnel Pedra do Couto Daniel Alexandre

Desde las 20.00 horas de la tarde de este miércoles día 26 permanecerá cortada la calzada (sentido Ferrol) en el túnel Pedra do Couto de la AP-9, en el municipio de Cabanas. El motivo es la realización de un simulacro de actuación y coordinación para casos de accidente que llevará a cabo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La restricción se mantendrá hasta las dos de la madrugada de mañana jueves 27. Tal y como explican desde el Gobierno central, el incidente simulado consistirá en el remolcaje de un vehículo averiado, que será retirado por el quipo de primera intervención situado en las bocas de los túneles.

El Ministerio explica que, durante el tiempo que dure el simulacro, los cortes y desvíos estarán debidamente señalizados, quedando el tráfico hacia la ciudad naval circulando por el tubo correspondiente a la calzada contraria (sentido A Coruña), habilitándose en ella ambos sentidos.