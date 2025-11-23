Mi cuenta

Cabanas

La Xunta mejorará las tuberías en San Martiño de Porto, Cabanas, en su proyecto de nuevas marquesinas

El ejecutivo autonómico ha admitido las alegaciones presentadas por el Concello

Redacción
23/11/2025 15:39
Imagen de archivo de una marquesina en Cabanas
Imagen de archivo de una marquesina en Cabanas
Daniel Alexandre

El Ayuntamiento  de Cabanas anunció  que la Xunta ha aceptado sus alegaciones al proyecto de realización de nuevas marquesinas de autobús y que acometerá mejoras en las tuberías de la conexión de la carretera autonómica AC-122 y la carretera provincial DP-1502, en San Martiño de Porto.

Así las cosas, el ejecutivo gallego realizará y financiará íntegramente el cambio de estos tubos, que provocan problemas de inundaciones y desbordamientos en caso de lluvias intensas.

A exposición pública el proyecto para renovar 61 paradas de autobús de siete municipios de las comarcas

Desde el ejecutivo que dirige Fernando Couce hacen hincapié en que se trata de “un punto de especial importancia onde a rede de saneamento e a de pluviais conflúen”.

