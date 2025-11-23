La Xunta mejorará las tuberías en San Martiño de Porto, Cabanas, en su proyecto de nuevas marquesinas

Imagen de archivo de una marquesina en Cabanas Daniel Alexandre

El Ayuntamiento de Cabanas anunció que la Xunta ha aceptado sus alegaciones al proyecto de realización de nuevas marquesinas de autobús y que acometerá mejoras en las tuberías de la conexión de la carretera autonómica AC-122 y la carretera provincial DP-1502, en San Martiño de Porto.

Así las cosas, el ejecutivo gallego realizará y financiará íntegramente el cambio de estos tubos, que provocan problemas de inundaciones y desbordamientos en caso de lluvias intensas.

Desde el ejecutivo que dirige Fernando Couce hacen hincapié en que se trata de “un punto de especial importancia onde a rede de saneamento e a de pluviais conflúen”.