Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cabanas

El BNG de Cabanas advierte de que el Concello culmina el año “sen crédito”

La formación censura que se presentasen dos modificados para pagar “gastos imprescindíbeis” como nóminas de empleados y facturas eléctricas

Redacción
23/11/2025 15:54
Imagen de archivo de la casa consistorial de Cabanas
Imagen de archivo de la casa consistorial de Cabanas
AEIG

El grupo del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Cabanas advierte de la “gravísima e inédita” situación que vive la localidad. Censuran que alcalde, Fernando Couce, presentó en la comisión de cuentas dos modificaciones de crédito –cercadas al medio millón de euros“para poder pagar gastos imprescindíbeis” como salarios, productividades o energía eléctrica.

El protavoz, Iago Varela, califica de “liña vermella” la manera de proceder del ejecutivo local. “Cando un goberno chega á situación de ter que empregar o remanente para poder pagar os salarios do persoal municipal é porque fracasou na planificación e execución orzamentarias básicas. Non é unha cuestión técnica: é pura incapacidade política”, aseveró el nacionalista.

El BNG de Cabanas exige al alcalde que publique las “cuentas reales” del Ayuntamiento

Más información

La formación señala que 325.000 euros se destinarán, por ejemplo, a cubrir los gastos de luz del colegio, el centro de salud o las instalaciones deportivas. “É inaceptábel que haxa que suplementar practicamente todas as partidas de enerxía do Concello. Non estamos diante dun imprevisto, senón dun goberno que non sabe nin prever canto consume”, lamenta el BNG en un comunicado.

Te puede interesar

Interior, en la actualidad, del centro social ortigueirés

Adiós al ruido: Ortigueira modernizará el centro social de la Alameda
Verónica Vázquez
Responsables municipales en las instalaciones deportivas del centro

Ortigueira renueva la pista de pádel del CEIP José María Lage
Redacción
El ideal gallego

Ares impulsa una campaña de ayudas económicas para Navidad
Redacción
Imagen de archivo de una marquesina en Cabanas

La Xunta mejorará las tuberías en San Martiño de Porto, Cabanas, en su proyecto de nuevas marquesinas
Redacción