El BNG de Cabanas advierte de que el Concello culmina el año “sen crédito”

Imagen de archivo de la casa consistorial de Cabanas AEIG

El grupo del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Cabanas advierte de la “gravísima e inédita” situación que vive la localidad. Censuran que alcalde, Fernando Couce, presentó en la comisión de cuentas dos modificaciones de crédito –cercadas al medio millón de euros– “para poder pagar gastos imprescindíbeis” como salarios, productividades o energía eléctrica.

El protavoz, Iago Varela, califica de “liña vermella” la manera de proceder del ejecutivo local. “Cando un goberno chega á situación de ter que empregar o remanente para poder pagar os salarios do persoal municipal é porque fracasou na planificación e execución orzamentarias básicas. Non é unha cuestión técnica: é pura incapacidade política”, aseveró el nacionalista.

El BNG de Cabanas exige al alcalde que publique las “cuentas reales” del Ayuntamiento Más información

La formación señala que 325.000 euros se destinarán, por ejemplo, a cubrir los gastos de luz del colegio, el centro de salud o las instalaciones deportivas. “É inaceptábel que haxa que suplementar practicamente todas as partidas de enerxía do Concello. Non estamos diante dun imprevisto, senón dun goberno que non sabe nin prever canto consume”, lamenta el BNG en un comunicado.