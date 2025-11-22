El documental sobre Ale de Paz, con la nedense de camino al Mundial, se proyecta en Cabanas

Un fotograma del documental "Ganarlo todo", realizado por Laura Pico sobre la futbolista Ale de Paz Cedida

“Ganarlo todo” es el título del documental de la nedense Laura Pico, que realiza un retrato de la vida de su “paisana”, Ale de Paz, la jugadora de futbol sala que está a punto de disputar el Mundial de Filipinas. El film se proyectará este domingo 23, a las 18.00 en la Escola Laica de Cabanas, dentro del ciclo de cine que organiza la asociación Tarde Piache.

Aunque la futbolista no podrá asistir a la proyección por su viaje, la creadora Laura Pico presentará su obra cinematográfica y protagonizará el coloquio que se abrirá al terminar. El programa de Tarde Piache en el que se enmarca esta película ofrece títulos de grandes clásicos, como el que se exhibirá el próximo domingo, "El gabinete del doctor Caligari" (Robert Wiene, 1920), y también otros creados en el ámbito más próximo, como es este caso.