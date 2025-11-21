Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cabanas

El PSOE de Cabanas critica la falta de inversión autonómica en el municipio pese a las necesidades

A raíz de la presentación de los presupuestos de la Xunta

Redacción
21/11/2025 23:13
Centro de Salud Cabañas
Centro de Salud de Cabanas
Daniel Alexandre

Los socialistas de Cabanas han denunciado la falta de inversiones de la Xunta de Galicia en el municipio, tras la presentación de los nuevos presupuestos autonómicos. 

Desde el PSOE se alude a necesidades en materia de sanidad, educación e infraestructuras y se citan como ejemplos el centro de salud, para el que, indican, “é necesario e urxente a mellora enerxética, incluíndo o cambio de xanelas e a reparación de cuberta e caldeira, do mesmo xeito que a ampliación do propio centro para ter máis consultas”.

Con respecto a infraestructuras como la AC-122, el PSOE asegura que el organismo autonómico abandonó en 2021 la humanización de ese vial a su paso por la parroquia de San Martiño, a pesar de que existe un proyecto redactado.

También reclaman la mejora energética del colegio del concello, el cambio de ventanas, puertas y caldera, además de echar en falta una inversión en captación de suministro de agua.

Apuntan, de este modo, que llevarán estas cuestiones al Parlamento de Galicia para exigir al ejecutivo compromiso con Cabanas en sus presupuestos.

