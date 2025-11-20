Mi cuenta

Cabanas

El problema del cableado en Laraxe, en Cabanas, se abordó ya en el pleno de julio

La oposición censura que el Concello no señalice la zona

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
20/11/2025 16:38
Cableado sobre el vial tras el paso del camión
Cableado sobre el vial tras el paso del camión
Cedida

La peligrosidad que suponía la poca altitud del tendido eléctrico en la carretera de Fonfría, en Laraxe, y que esta semana quedó patente después de que un camión arrancase de cuajo los cables a su paso, se abordó ya en el pleno del pasado mes de julio en Cabanas.

Cableado sobre el vial tras el paso del camión

Un camión se lleva por delante el cableado en Laraxe y obliga a cortar la circulación en la carretera de Fonfría

Más información

Así lo trasladó el edil de Somos Candidatura Veciñal Xosé Manuel Pérez Sardiña, que explicó a este Diario que en dicha sesión preguntó al ejecutivo local –en el apartado de ruegos y preguntas– sobre un incidente anterior en la misma zona, que un vecino trasladó por Registro al Concello.

El concejal de la oposición lamenta que en dicho momento se aludiese a la responsabilidad de Telefónica sobre la infraestructura e incide en la necesidad de que el gobierno local señalice la zona, al menos, para evitar que vuelvan a suceder nuevos incidentes.

