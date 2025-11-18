Un camión se lleva por delante el cableado en Laraxe y obliga a cortar la circulación en la carretera de Fonfría

Cableado sobre el vial tras el paso del camión Cedida

Los vecinos y vecinas de Laraxe, en el municipio de Cabanas, se llevaron el lunes por la tarde un buen susto después de que un camión se llevase por delante y arrancase de cuajo el cableado de telecomunicaciones que discurre por la carretera de Fonfría. El suceso obligó a una dotación del Grupo de Emerxencias Supramunicipais (GES) de Mugardos –alertados en un primer momento por el 112-Galicia y, en segunda instancia, por el propio Concello– a desplazarse a la zona. Una vez allí, los profesionales realizaron “labores de corte y estabilización para asegurar la vía y su uso”, explican desde el ejecutivo local.

“Llevamos mucho tiempo reivindicando que se solucione este problema, porque los cables estaban muy bajos. Lo que pasó se veía venir desde hace mucho tiempo”, explicaba a este Diario una vecina poco después del suceso, incidiendo en que “esta parte del municipio siempre ha estado muy abandonada por el Concello”.

Por su parte y a preguntas de este Diario, el alcalde, Fernando Couce, sostiene que el Ayuntamiento “trasladó esta circunstancia para que la solucionasen los responsables de la infraestructura –Telefónica–, sin que hayan actuado”. Además, el regidor incide en que las obras que se llevan a cabo desde el Consistorio “van previstas de canalizaciones enterradas para pasar los cables por debajo e ir evitando estas situaciones, a la par que logramos una imagen limpia de estas redes”.

Operarios de Telefónica trabajaban en la mañana de este martes en la restitución del poste dañado en el suceso y en el empalmado de los cables. La compañía, además, registró un total de tres incidencias tras el suceso, quedando restablecido el servicio por completo a primera hora de la tarde de este martes.

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Cabanas inició recientemente los trabajos de limpieza, restitución y mejora de gavias y cunetas en diferentes carreteras de titularidad municipal “grazas á nova restroescavadora”.

Así, el ejecutivo local actuó ya en las zonas de Barreiro-Val y la senda de Os Penedos, extendiéndose estos trabajos en los próximos días a distintas partes del municipio.

Las tareas permitirán, incide el Concello, una mejor evacuación de las aguas, evitando inundaciones y balsas en los viales, mejorando al mismo tiempo la seguridad y la circulación por los mismos.