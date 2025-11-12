Cabanas ampliará el saneamiento en A Veiga-Batán por 50.000 euros
El Concello acometerá también la mejora de los caminos de Sanxiá, Teloi y Pereiro de Arriba
El Ayuntamiento de Cabanas anunció recientemente la licitación de los trabajos para ampliar la infraestructura del saneamiento en la zona de A Veiga-Batán.
La actuación, con un presupuesto de 49.942,83 euros IVA incluido, supone una tercera fase tras la ejecución, en el pasado, de otras obras similares. Desde el Concello remarcan que supondrá acercar un servicio básico a más casas del municipio que, hasta el momento, carecían de esta prestación.
La obra implica la instalación de las distintas tuberías, la conexión a la red existente, una bomba de impulsión y el soterramiento de la línea eléctrica que alimenta de energía a la infraestructura.
Del mismo modo que en anteriores intervenciones, también quedan previstas canalizaciones para servicios futuros. “Esta é unha obra moi esperada que traerá un servizo básico coma é o saneamento a máis domicilios e amosa, xunto co anuncio da ampliación da rede de abastecemento de onte, os esforzos do Concello de Cabanas en dotar ás vivendas dos servizos públicos esenciais”, aseguró el alcalde, Fernando Couce.
Las empresas interesadas en acometer las tareas tienen de plazo hasta el próximo día 21 para presentar sus ofertas.
Renovación en Sanxiá, Teloi y Pereiro de Arriba
El Consistorio de Cabanas también ha sacado a licitación las obras de renovación de los caminos de Sanxiá, Teloi y Pereiro de arriba, con un coste de 141.885,64 euros.
Las actuaciones supondrán la ejecución de un nuevo aglomerado y, previamente, la instalación de canalizaciones para poder enterrar los cables de internet, alumbrado público o energía eléctrica.
Además, en ciertos tramos se incluirá la tubería para el de abastecimiento de agua municipal, preparando de esta forma el vial para recibir este servicio sin necesidad de obras en el futuro.
El alcalde, Fernando Couce, señaló la importancia de arreglar caminos pensando en el futuro, con prestaciones básicas que cada vez llegan a más casas y redes modernas y soterradas, cuidando la imagen del lugar.