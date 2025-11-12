Cabanas ampliará el saneamiento en A Veiga-Batán por 50.000 euros

Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 21 de noviembre Concello

El Ayuntamiento de Cabanas anunció recientemente la licitación de los trabajos para ampliar la infraestructura del saneamiento en la zona de A Veiga-Batán.

La actuación, con un presupuesto de 49.942,83 euros IVA incluido, supone una tercera fase tras la ejecución, en el pasado, de otras obras similares. Desde el Concello remarcan que supondrá acercar un servicio básico a más casas del municipio que, hasta el momento, carecían de esta prestación.

La obra implica la instalación de las distintas tuberías, la conexión a la red existente, una bomba de impulsión y el soterramiento de la línea eléctrica que alimenta de energía a la infraestructura.

Del mismo modo que en anteriores intervenciones, también quedan previstas canalizaciones para servicios futuros. “Esta é unha obra moi esperada que traerá un servizo básico coma é o saneamento a máis domicilios e amosa, xunto co anuncio da ampliación da rede de abastecemento de onte, os esforzos do Concello de Cabanas en dotar ás vivendas dos servizos públicos esenciais”, aseguró el alcalde, Fernando Couce.

Las empresas interesadas en acometer las tareas tienen de plazo hasta el próximo día 21 para presentar sus ofertas.