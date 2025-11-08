Ciclo de cine
La Mellor Webserie en Galego se proyecta en Cabanas con la asociación cultural Tarde Piache
"Monumento" es la serie documental dirigida por Iria Santos que da continuidad al ciclo de cine de los domingos, que combina títulos históricos con historias de proximidad
El primer ciclo de cine que organiza la asociación cultural Tarde Piache, “Butacas, proxección e manta”, propone acercarse todos los domingos, a las 18.00 horas, a la Escola Laica de Cabanas para disfrutar de distintas películas en un formato que invita a la conversación al final.
Este domingo 9 toca el turno a “Monumento”, una serie de cortos documentales, dirigidos por Iria Santos, que abordan diversas problemas ambientales que se dan en el medio acuático de Galicia. Se trata de una producción que en 2018 recibió el premio a la Mellor Webserie V.O. en Galego dentro del Carballo Interplay.