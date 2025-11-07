Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cabanas

Fin de los trabajos de embellecimiento en las rotondas de Cabanas

La intervención contó con una aportación de la Xunta de 29.737,03 euros

Redacción
07/11/2025 16:54
Trabajos finalizados en una de las glorietas del paseo marítimo
Concello

El Concello de Cabanas culminó recientemente los trabajos de embellecimiento urbano de las rotondas del paseo marítimo del municipio.

Los trabajos, con un presupuesto de 29.737,03 euros (procedentes de una ayuda de Turismo de Galicia) supusieron la renovación y preparación de la ornamentación vegetal y la mejora de la iluminación en la primera y última glorieta.

