Fin de los trabajos de embellecimiento en las rotondas de Cabanas

Trabajos finalizados en una de las glorietas del paseo marítimo Concello

El Concello de Cabanas culminó recientemente los trabajos de embellecimiento urbano de las rotondas del paseo marítimo del municipio.

Los trabajos, con un presupuesto de 29.737,03 euros (procedentes de una ayuda de Turismo de Galicia) supusieron la renovación y preparación de la ornamentación vegetal y la mejora de la iluminación en la primera y última glorieta.