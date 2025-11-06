Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cabanas

Cabanas logra una subvención de 144.488 euros para mejorar la casa consistorial

La intervención aumentará la eficiencia energética del inmueble

Redacción
06/11/2025 16:21
Imagen de archivo de la casa consistorial
Imagen de archivo de la casa consistorial
Concello

El Concello de Cabanas mejorará la casa consistorial con una aportación de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta que asciende a 144.488,36 euros.

Martina Aneiros comprueba la nueva retroexcavadora del concello de Cabanas

El Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta deja en Ferrolterra casi 922.000 euros

Más información

Con esta ayuda se incrementará la eficiencia energética del inmueble –ventanas más aislantes, aire climatizado, aerotermia en todas las estancias o control de temperatura inteligente–. También se impermeabilizará el tejado y se instalará nueva iluminación de tipo LED.

Te puede interesar

Morcegos de Galicia

Muestreos, capturas y contajes de murciélagos en Ferrol, Eume y Ortegal
Verónica Vázquez
Imagen de archivo de una sesión de musicoterapia impulsada por AFAL en Vilaboa

Valdoviño impulsa nuevos talleres gratuitos de musicoterapia para mayores de 60 años en Aviño
Redacción
Imagen de archivo de uno de los sucesos

Moveneda exige medidas de seguridad vial en un tramo de la carretera AC-115
Redacción
Un instante de la última reunión

Recogida de firmas en el CPI As Mirandas “polos recortes e a incompetencia administrativa”
Verónica Vázquez