Cabanas
Cabanas logra una subvención de 144.488 euros para mejorar la casa consistorial
La intervención aumentará la eficiencia energética del inmueble
El Concello de Cabanas mejorará la casa consistorial con una aportación de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta que asciende a 144.488,36 euros.
Con esta ayuda se incrementará la eficiencia energética del inmueble –ventanas más aislantes, aire climatizado, aerotermia en todas las estancias o control de temperatura inteligente–. También se impermeabilizará el tejado y se instalará nueva iluminación de tipo LED.