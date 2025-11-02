Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cabanas

La Escola Laica de Cabanas abre una exposición itinerante sobre el escritor Manuel Rodríguez

Podrá verse hasta el 7 de noviembre en el espacio cultural cabanés

Redacción
02/11/2025 22:11
Imagen de archivo de la Escola Laica
Imagen de archivo de la Escola Laica
Emilio Cortizas

La Escola Laica de Cabanas acoge desde el pasado viernes la exposición “Manuel Rodríguez López 2.0”, una muestra itinerante sobre la vida y la obra del escritor que promueven Egeria, GaliciaDigital y la familia del literato, contando además con el respaldo de la Xunta de Galicia a través de la Secretaría Xeral de Lingua y la Real Academia Galega. 

Se trata esta de una iniciativa que funciona como una segunda parte de la que recorrió más de 20.000 kilómetros en 2013 pasando un buen número de localidades gallegas, pero también por la Casa de Galicia en Madrid, las universidades de Granada, Deusto y Extremadura, y los centros gallegos de Barcelona, Salamanca, León, Vitoria, Llodio, Las Palmas, Sevilla y Valladolid, así como el de Lisboa. 

La muestra se puede visitar en Cabanas hasta el 7 de noviembre y está compuesta por 12 paneles en los que se cuenta la historia del autor, considerado “o mellor poeta obreiro galego do século XX”, que escribió en Cataluña gran parte de su obra y fue un gran animador de las actividades gallegas en la comunidad. 

