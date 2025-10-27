El Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta deja en Ferrolterra casi 922.000 euros

Martina Aneiros y Fernando Couce junto a la nueva retroexcavadora del concello de Cabanas Daniel Alexandre

El Ayuntamiento de Cabanas ha podido adquirir nueva maquinaria para la protección medioambiental, concretamente una mini retroexcavadora y un remolque, gracias a una ayuda de 32.000 euros de la Xunta.

Esta subvención forma parte de una partida de 921.647 euros que la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes ha distribuido en Ferrolterra a través del Fondo de Compensación Ambiental (FCA).

En total son los 14 municipios, además de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, los que han recibido financiación de este fondo, que se nutre del canon eólico y que busca “a conservación e restauración da contorna, así como o reequilibrio territorial”, explican desde el ejecutivo gallego. Durante una visita a Cabanas, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, incidió en la importancia de estas ayudas para optimizar los recursos de las administraciones locales.

El reparto de los fondos se realizó mediante dos líneas. La competitiva benefició, además de a Cabanas, a Ferrol, Cerdido y a la Mancomunidade. La no competitiva asignó ayudas a los municipios de A Capela, Cariño, Cedeira, Mañón, Monfero, Narón, Ortigueira, As Pontes, San Sadurniño, As Somozas y Valdoviño.

Estas subvenciones del Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta contaron este año con un presupuesto conjunto de 7,7 millones de euros.