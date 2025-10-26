“Non ao PRUX sen consenso”: nueva protesta de los dueños de terrenos en las Fragas do Eume

Protesta donos Fragas do Eume en Cabanas Daniel Alexandre

Los propietarios de terrenos en el Parque Natural Fragas do Eume, afectados por las restricciones de uso del Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX), volvieron a alzar la voz este domingo en una nueva protesta que interrumpió el tráfico de uno de los dos carriles entre las rotondas que unen las localidades de Cabanas y Pontedeume, una manifestación que se prolongó durante dos horas.

El colectivo, representado en dos asociaciones, contó en esta ocasión con el apoyo del parlamentario socialista Aitor Bouza, que tomó parte en la iniciativa. El diputado explicó que la pasada semana –en la comisión en la que intervino la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, para presentar las líneas presupuestarias de su departamento– su formación instó a la responsable autonómica a recibir a los dueños de estos terrenos. “Requirímoslle e esixímoslle á conselleira que recibira ás propietarias e aos propietarios, pero non contestou, nin na primeira intervención nin na segunda”, lamentó Bouza, añadiendo que la Xunta no solo debe escuchar las demandas de los afectados, sino “acometer eses plans e esa calendarización que están solicitando para que se produzan as actuacións que ten que facer o goberno galego nas Fragas do Eume”.

Desde el PSdeG-PSOE inciden en que seguirán insistiendo en el Parlamento de Galicia hasta que el ejecutivo y la responsable del departamento autonómico den “unha resposta inmediata, tanto orzamentariamente como politicamente” a las reivindicaciones del colectivo, que pasan por obtener, fundamentalmente, “compensaciones justas” por las limitaciones de uso que rigen sobre sus propiedades en el parque natural.