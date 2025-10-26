Cabanas iniciará una campaña de control de la maleza

La campaña busca la colaboración de los propietarios Concello

El Ayuntamiento de Cabanas pondrá en marcha una campaña especial de control, vigilancia y notificación de aquellas propiedades o terrenos que presenten maleza e invadan las vías públicas.

En este sentido, desde el ejecutivo que dirige Fernando Couce recuerdan que las especies arbustivas y arbóreas “deben de estar achumbadas ao límite da propiedade á que pertencen”, trazando una línea vertical en el límite del terreno “sen poder invadir o camiño en ningún caso”.

Cabanas inicia un plan de encuentros con los vecinos que comenzó en Santa Cruz Más información

Desde el Consistorio hacen hincapié en el hecho de que la presencia de esta maleza sobre los caminos públicos supone un riesgo para la seguridad, tanto peatonal como del tráfico rodado, y apuntan a la época de tormentas –con varios desprendimientos registrados– y los problemas que han padecido camiones y autobuses.

“A medida pretende concienciar e avisar dos perigos desta situación, buscando a colaboración dos propietarios e propietarias para a súa solución como primeiro paso”, remarca el Concello.