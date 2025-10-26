Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cabanas

Cabanas iniciará una campaña de control de la maleza

La medida busca la colaboración de los propietarios para solucionar la invasión de las vías públicas

Redacción
26/10/2025 20:46
La campaña busca la colaboración de los propietarios
La campaña busca la colaboración de los propietarios
Concello

El Ayuntamiento de Cabanas pondrá en marcha una campaña especial de control, vigilancia y notificación de aquellas propiedades o terrenos que presenten maleza e invadan las vías públicas.

En este sentido, desde el ejecutivo que dirige Fernando Couce recuerdan que las especies arbustivas y arbóreas “deben de estar achumbadas ao límite da propiedade á que pertencen”, trazando una línea vertical en el límite del terreno “sen poder invadir o camiño en ningún caso”.

Marquesina del municipio de Cabanas

Cabanas inicia un plan de encuentros con los vecinos que comenzó en Santa Cruz

Más información

Desde el Consistorio hacen hincapié en el hecho de que la presencia de esta maleza sobre los caminos públicos supone un riesgo para la seguridad, tanto peatonal como del tráfico rodado, y apuntan a la época de tormentas –con varios desprendimientos registrados– y los problemas que han padecido camiones y autobuses.

“A medida pretende concienciar e avisar dos perigos desta situación, buscando a colaboración dos propietarios e propietarias para a súa solución como primeiro paso”, remarca el Concello.

Te puede interesar

El buque “Seaway Albatross”, con las cinco estructuras a bordo, este domingo

Otras cinco jackets abandonan el astillero de Fene rumbo al Dieppe Le Tréport
X. Fandiño
Los usuarios, con las reclamaciones que presentaron

Miembros del Foro Cidadán polo Ferrocarril denuncia dejación de funciones por no cobrárseles el viaje
Redacción
Iván Rivas, portavoz del BNG

El BNG critica que el gobierno local destine el superávit de 2024 a amortizar deuda
Redacción
Grupo de voluntarios, ayer ante el lavadero

Una acción comunitaria en el lavadero de Insua insta a acabar con su abandono
Redacción