Cabanas

Cabanas inicia un plan de encuentros con los vecinos que comenzó en Santa Cruz

La iniciativa proseguirá el próximo día 28 en Laraxe

Redacción
24/10/2025 21:19
Marquesina del municipio de Cabanas
Daniel Alexandre

El Concello de Cabanas inició en la jornada de este viernes un programa de encuentros vecinales que se llevarán a cabo en las distintas parroquias con el objetivo de abordar con la cuidadanía los proyectos en marcha y futuros, así como recoger ideas y sugerencias.

La primera reunión tuvo lugar por la tarde en el local social de Santa Cruz do Salto (19.00 horas). La iniciativa proseguirá, siempre a la misma hora, el próximo martes 28 en Laraxe, el jueves 30 en San Martiño do Porto, el viernes 31 en Cabanas e Irís (en las instalaciones de la Casa do Concello) y el martes 4 de noviembre en Soaserra e Regoela (local social de Lavandeira).

Visita a las actuaciones de mejora de glorietas

Las rotondas de Cabanas se embellecen en el marco de un plan de turismo

Desde el Ayuntamiento que dirige Fernando Couce exponen que se trata de encuentros con asistencia libre y sin necesidad de reserva. En ellos se tratará, entre otras cuestiones, el tema del reciclaje y de los puntos limpio y móvil.

Desde el Consistorio animan a los vecinos y vecinas a sumarse a esta iniciativa, que busca “construír o Cabanas do futuro”.

