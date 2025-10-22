Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cabanas

Una salida de vía en Cabanas termina con la conductora trasladada al CHUF

Ocurrió este miércoles poco antes de las nueve de la mañana

Redacción
22/10/2025 11:49
Imagen de archivo de la rotonda de Cabanas
Imagen de archivo de la rotonda de Cabanas
Jorge Meis

Una mujer ha tenido que ser trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) tras sufrir una salida de vía este miércoles, cuando circulaba por la rotonda de Cabanas que da acceso al puente de piedra y a la autopista.

En concreto, confirma el 112 y fuentes próximas al operativo, fue poco antes de las 9.00 horas cuando la Central de Emerxencias recibió la alerta, indicándoles que un coche había perdido el control y se había empotrado contra la mediana.

Afortunadamente, la conductora salió ilesa y únicamente se registraron daños materiales; no obstante, la mujer fue evacuada por precaución al centro médico. Además de Urxencias Sanitarias-061, hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil de Tráfico y la cuadrilla de mantenimiento de carreteras. 

