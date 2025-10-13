Las rotondas de Cabanas se embellecen en el marco de un plan de turismo

Visita a las actuaciones de mejora de glorietas Cedida

Las glorietas del concello de Cabanas están transformando su imagen en una campaña de embellecimiento para un municipio que tienen en el turismo su principal reclamo.

De este modo, las actuaciones que se están ejecutando forman parte de los trabajos de recuperación, embellecimiento y tratamiento paisajístico del paseo litoral de la plaza de A Madalena, para el que se cuenta con una aportación autonómica de mejora de infraestructuras turísticas, procedente de la Axencia de Turismo de Galicia y que supone una cuantía de unos 30.000 euros.

La delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, y el alcalde de la localidad, Fernando Couce, visitaron ayer la zona de obras en la línea de conseguir que estas rotondas se conviertan en elementos ornamentales y vertebradores del paseo de A Madalena.

Con los fondos autonómicos se acondicionarán un total de cinco glorietas del paseo, dotando dos de ellas de iluminación tipo LED con control de colores.

En todas ellas, además, se contempla la formación de geometrías, con la reposición de bordes desmontados y con tres tipos de áridos de distintas colores con el objetivo, como explicaron desde el Concello, de “dotar dunha iconografía recoñecible estes elementos urbanos, realzando en maior grao tanto a glorieta inicial como a última, nas que se representan o mar e a imaxe da praia da Madalena, símbolo do municipio”.

Precisamente este Concello ha sido el único beneficiario este año en el ámbito territorial de la Delegación de la Xunta de las ayudas a concellos de hasta 10.000 habitantes para actuaciones de mejora en sus infraestructuras turísticas.

Las ayudas están dotadas con dos millones de euros y van dirigidas a la recuperación y tratamiento paisajístico de los entornos, iluminación ornamental, miradores, adecuación de espacios para estacionamiento de visitantes, actuaciones de embellecimiento de bienes declarados de interés cultural, actuaciones de puesta en valor y señalización de los recursos o mejora de accesibilidad e los mismos. En esta ocasión, Cabanas es el único concello de la zona que ha recibido subvención y, en este sentido, la delegada territorial, Martina Aneiros, señalo que el objetivo no es otro que “fomentar a recuperación, a accesibilidade e a sinalización dos recursos turísticos de cara á consolidación da oferta turística nas zonas rurais a través da posta en valor da súa riqueza histórica, cultural, patrimonial e paisaxística”.