Cabanas

Cabanas rehabilita una nave para crear un espacio coworking

Las obras cuentan con fondos europeos y suponen una inversión de más de 600.000 euros

Redacción
10/10/2025 20:41
Nave municipal en donde se creará el coworking
Nave municipal en donde se creará el coworking
Concello

El Ayuntamiento de Cabanas comenzó en los últimos días las obras de rehabilitación de la nave municipal ubicada en el polígono de Vilar do Colo, que se convertirá tras la intervención en un espacio coworking.

La actuación cuenta con una inversión de 616.563,97 euros –IVA incluido– y se financia con cargo a fondos europeos. En las instalaciones se dispondrán diversos espacios de oficinas y una sala de juntas, “así como a dotación en redes, instalacións e mobiliario para a súa posta en funcionamento”, expone el Consistorio, añadiendo que se llevarán a cabo, también, trabajos para mejorar su aislamiento y para instalar fuentes de energía renovable.

Cabanas licita diversas actuaciones en el municipio por valor de 124.855 euros

El Concello ha iniciado, también, el proyecto de mejora y embellecimiento de rotondas, con un importe de 29.737,03 euros.

