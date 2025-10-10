Cabanas rehabilita una nave para crear un espacio coworking

Nave municipal en donde se creará el coworking Concello

El Ayuntamiento de Cabanas comenzó en los últimos días las obras de rehabilitación de la nave municipal ubicada en el polígono de Vilar do Colo, que se convertirá tras la intervención en un espacio coworking.

La actuación cuenta con una inversión de 616.563,97 euros –IVA incluido– y se financia con cargo a fondos europeos. En las instalaciones se dispondrán diversos espacios de oficinas y una sala de juntas, “así como a dotación en redes, instalacións e mobiliario para a súa posta en funcionamento”, expone el Consistorio, añadiendo que se llevarán a cabo, también, trabajos para mejorar su aislamiento y para instalar fuentes de energía renovable.

El Concello ha iniciado, también, el proyecto de mejora y embellecimiento de rotondas, con un importe de 29.737,03 euros.