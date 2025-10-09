Mi cuenta

Cabanas

Fallece una mujer en un accidente de tráfico en Cabanas

Otro de los ocupantes del vehículo fue trasladado al Arquitecto Marcide

Redacción
09/10/2025 11:47
Tras un examen inicial, el hombre fue trasladado por el 061 al CHUF
Uno de los heridos fue trasladado al Arquitecto Marcide
| Jorge Meis

Una mujer de 91 años  falleció el miércoles en un accidente de tráfico en el concello de Cabanas, a pesar de los esfuerzos del equipo sanitario. En el mismo resultó herido un varón de 65 años, que fue traslado al centro hospitalario Arquitecto Marcide, mientras que la tercera ocupante del vehículo, de 65 años, fue dada de alta.

Los hechos se produjeron en torno a las 20.22 horas, cuando desde la Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 se produjo una alerta por accidente de tráfico en el municipio de Cabanas.

A la llegada de los profesionales del servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia 061 ratificaron que había una persona atrapada en el interior de un coche y se solicitó la intervención de los bomberos para sacarla. Acudieron, de este modo, efectivos de los parques del Eume  y Betanzos, así como los miembros del GES de Mugardos.

Intervinieron además en el suceso una ambulancia asistencial de SVA de urgencias Sanitarias de Galicia-061 y tres ambulancias asistenciales de Urgencias sanitarias, así como personal sanitario del PAC de Pontedeume.

