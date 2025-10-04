La Audiencia retoma el juicio contra un varón que fue sorprendido transportando dos kilos de cocaína

El juicio inicialmente se iba a celebrar el pasado 16 de septiembre - AEC

La Audiencia Provincial de A Coruña celebrará el próximo martes, día 9, a las 10.30 de la mañana, el juicio contra un varón que a comienzos de año fue sorprendido en Cabanas transportando sobre dos kilogramos de cocaína a Ferrol para su venta. La vista oral inicialmente estaba programada para el pasado 16 de septiembre, pero finalmente no se llegó a celebrar.

Según el escrito de la Fiscalía, los hechos se remontan a la tarde del 22 de enero, cuando agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional interceptaron al encausado cuando se dirigía en coche hasta la ciudad naval. En el turismo, que conducía la hermana del acusado y en el que viajaba otra persona –el hombre estaba sentado en la parte trasera– se localizaron dos paquetes con cerca de dos kilos de cocaína de diferente grado de pureza.

Asimismo, ese mismo día se realizó un registro en un domicilio del detenido en Cambre, donde se encontraron otros 20 gramos del mencionado estupefaciente, además de 1,6 kilos de resina de cannabis.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal solicita para el aprehendido –que además cuenta con antecedentes penales computables por reincidencia– nueve años de prisión y una multa de 750.000 euros.