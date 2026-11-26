El mitin socialista en As Pontes se celebró en el Cine Alovi Cedida

En plena recta final de los comicios generales del domingo 29, las diferentes formaciones apuran sus últimos actos de campaña que, en el caso del PSOE, fueron este jueves un mítin en As Pontes y un encuentro de trabajo con representantes del sindicato UGT.

La primera de estas citas, celebrada en el Cine Alovi, contó con la presencia de la cabeza de lista socialista al Congreso por la provincia, Obdulia Taboadela, que estuvo acompañada del alcalde pontés y presidente de la Diputación, Valentín González; la regidora de A Coruña, Inés Rey, y su homólogo en Pontedeume, Bernardo Fernández.

Las intervenciones giraron en torno a dos ejes: por un lado, la puesta en valor de los avances sociales y laborales impulsados por el actual Gobierno durante los dos últimos mandatos, y, por otro, el “desmonte” de la imagen del principal líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de “político moderado e bo xestor”.

Los socialistas afirmaron que, según “as últimas enquisas”, el octavo diputado de la provincia está siendo disputado entre el PSOE y Vox, apelando así al voto útil para “frear á ultradereita”.

Por otra parte, el número 2 de la lista coruñesa al Congreso, Julián Reina, celebró el miércoles y jueves sendos encuentros con representantes del sindicato UGT –el primero con el colectivo de jubilados– para abordar cuestiones como la actualización de las pensiones, la defensa de los derechos de las mujeres o las diferentes mejoras laborales impulsadas durante el último mandato de Pedro Sánchez.