Una de las recetas que se presentan a concurso Concello

El local de la asociación vecinal A Choupana acogerá este sábado, a partir de las 9.30 horas, la gran final de los concursos de recetas enmarcados en la programación de ‘As Pontes, Terra de Cogomelos 2026’.

Desde el Consistorio explican que serán 13 las propuestas culinarias que competirán, con participantes procedentes de siete municipios gallegos –el propio anfitrión, A Coruña, Vigo, As Somozas, Cambre, Narón y Ortigueira–, en cuatro categorías distintas. Esto refleja, sostiene el Concello, “a capacidade do certame para atraer cada ano a persoas afeccionadas e profesionais da cociña de distintos puntos de Galicia”.

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Cabe señalar que la selección de las recetas finalistas se llevó a cabo a mediados de noviembre, por parte de un jurado compuesto por Ricardo Gabeiras, de la Asociación Micolóxica Poupariña; Rafael Corral, cultivador local con certificación ecológica de Craega; Mari Cruz Lois, del restaurante DelaPiccola; y Cristina Fustes, del mesón 7 Camiños.

El Ayuntamiento pontés anima a los vecinos y vecinas a acercarse para presenciar esta final. “Nas Pontes temos unha riqueza micolóxica extraordinaria e un produto gastronómico de primeira calidade, ao que nos gusta chamar o noso marisco de monte. Queremos seguir poñéndoo en valor, non só pola súa importancia ambiental e gastronómica, senón tamén polo seu potencial para atraer visitantes, dinamizar a economía local e dar a coñecer o noso territorio”, declaró la edila de Axenda Urbana, Turismo, Deporte e Promoción Económica, Elena López.