El acto de entrega tuvo lugar en la Biblioteca provincial Cedida

La Biblioteca Provincial de la Diputación de A Coruña acogió este viernes la entrega de premios de la XIV edición del concurso de relatos #HoxeEscriboEn2026.

El vicepresidente, Xosé Regueira, y la diputada de cultura, Natividade González, fueron los encargados de entregar los tres premios de esta edición.

El primero recayó en Xairo Campos Blanco –Carballo– por su obra ‘O inimigo de plástico’.Campos disfrutará de una estancia de una noche para dos personas, con desayuno y cena incluidos, en un establecimiento tipo cabañas rurales de la provincia de A Coruña.

Los otros dos premios recayeron en participantes del concello de As Pontes. De este modo, el segundo galardón fue para Sonia Corral Franco por el relato ‘Ocaso industrial’, una pieza sensorial y emotiva que refleja la desaparición de un símbolo para la población de As Pontes a través de la personificación de las torres demolidas, combinando la melancolía lírica con un tono casi épico.

Este reconocimiento está dotado con una estancia de una noche para dos personas, con desayuno incluido, en un establecimiento rural de la provincia.

Por su parte, Xosé María López Fernández, también de la villa pontesa, ganó el tercero premio gracias a ‘O Peite de prata’, una narración en primera persona que sumerge al lector en el mundo mágico y en las leyendas tradicionales gallegas difuminando la línea entre la realidad y la fantasía. El premio será un vale para comida o cena para dos personas en un establecimiento coruñés.

Además de los tres premios principales, el acto sirvió para reconocer el talento de otros treinta autores y autoras cuyos relatos fueron seleccionados por el jurado entre los mejores de la edición. Recibieron todos ellos un lote de productos gastronómicos de la provincia.