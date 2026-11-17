Una sesión plenaria en el Concello de As Pontes Cedida

El pleno de As Pontes aprobó por unanimidad reclamar a la Xunta una evaluación técnica de los dos centros educativos del municipio, el CEIP A Magdalena y el IES Moncho Valcarce, la rehabilitación de las cubiertas y una partida específica en los presupuestos autonómicos para ejecutar las actuaciones necesarias.

Así lo acordaron a instancias de una moción del grupo municipal socialista, con el fin de conseguir soluciones definitivas a los problemas de filtraciones, humedades y deterioro de estas infraestructuras.

Tras la movilizaciones de la comunidad educativa de 2025, la Xunta comprometió un proyecto para sustituir la cubierta del pabellón, aunque en octubre de este año la actuación continuaba pendiente.