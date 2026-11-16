Imagen de una mesa contra la violencia de género en As Pontes Archivo

El Concello de As Pontes pone en marcha una completa programación con motivo de la conmemoración del Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres y da así continuidad a la campaña ‘Non as fagas invisibles. Afina a mirada’.

La campaña de este año pretende ampliar su presencia en espacios cotidianos del municipio para llamar la atención sobre la necesidad de identificar comportamientos y situaciones de violencia que, en muchas ocasiones, pasan inadvertidos o están normalizados.

Por esta razón, la programación combina actividades dirigidas a la ciudadanía en general con intervenciones en los centros educativos, formación y sensibilización, prestando una atención especial a la adolescencia y al papel de las familias y de la comunidad educativa en la prevención.

La programación incluye el 25 de noviembre, a las 10.30 horas, en la Biblioteca Municipal, la actividad ‘ Relendo a vida; as violencias escritas por mulleres’, una propuesta que invita a acercarse a las distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres a través de la literatura y de las voces femeninas.

Ese mismo día, a las 12.00 horas, el Concello acogerá la lectura de la Declaración Institucional con motivo esta efeméride y ya el 26 de noviembre, a las 18.00 horas, en el Auditorio de la Casa Dopeso, llega la propuesta ‘Coser e cantar’, con Marta Ortiz, incluida en el programa Xoves na Biblio y dirigida a público a partir de los 6 años. Posteriormente, a las 18.30 horas, la Biblioteca Municipal acogerá el taller ‘As tolas que non o eran’, impartido por Carmen Valiña.

Además, durante el mes de noviembre se desarrollará ‘Cara B das violencias machistas’, un grupo de mujeres centrado en el autocuidado y apoyo mutuo.

Centros educativos

El Concello de As Pontes refuerza también la colaboración con los institutos a través del programa ‘Igualdade, bo trato e prevención das violencias machistas’, que reúne tres propuestas destinadas a ofrecer a la juventud herramientas para identificar las violencias, cuestionar los estereotipos de género y construir relaciones saludables.

Los días 25 y 26 de noviembre se acercará a los centros educativos el Punto Violeta, un espacio de información, participación y resolución de dudas

Otra de las propuestas será el taller ‘Intelixencia artificial, sexualidade e relacións dixitais’, dirigido al alumnado de 3° de ESO y que se desarrollará los días 27 de noviembre y 3 de diciembre, sobre los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial para crear imágenes, vídeos o voces manipuladas, especialmente cuando se emplean para sexualizar, exponer o humillar a otras personas.

La tercera iniciativa es el programa de creación audiovisual ‘Da idea ao guión’, un concurso de guiones que propone utilizar el cine como herramienta de expresión, aprendizaje y sensibilización entre la juventud. Dirigido a todo el alumnado de educación secundaria.