As Pontes adjudica el alquiler de una parcela en Espiñaredo para almacenar piezas eólicas

Desde el Concello afirman que la licitación es una buena oportunidad para la localidad Jorge Meis

El Concello de As Pontes ha adjudicado a la empresa GDES Wind S.L. el contrato de arrendamiento de una parcela ubicada en la parroquia de Espiñaredo para almacenar piezas eólicas.

Según el Consistorio, se trata de un terreno propiedad del Ayuntamiento que se encontraba “sen aproveitamento”, por lo que se decidió darle un uso que permita facilitar “o desenvolvemento dunha actividade empresarial vinculada a un dos sectores estratéxicos da economía local”.

El concelleiro de planificación urbana, medio ambiente e novos proxectos, Manuel Rodríguez, señaló que la licitación responde a la voluntad del gobierno pontés de aprovechar los medios disponibles en pro, entre otros aspectos, de la creación de empleo en la zona. “Trátase de transformar un espazo que estaba en desuso nun recurso útil, facilitando que as empresas poidan desenvolver a súa actividade e contribuír á dinamización económica do municipio”, afirmó el edil, además de añadir que la contratación se realizó mediante un procedimiento abierto, puesto que se publicó en el Boletín Oficial da Provincia de A Coruña.

Asimismo, Rodríguez aseguró que es una buena noticia para la localidad. “O sector eólico é unha peza fundamental da industria das Pontes. Falamos dunha actividade que xera arredor de 400 postos de traballo no Concello e que conta cunha importante implantación industrial, con empresas que abrcan todo o proceso produtivo: desde o deseño dos parques eólicos, pasando pola súa construción, o transporte, a instalación dos equipos, ata o seu mantemento”, comentó el concelleiro.

Por último, el edil aseveró que el hecho de que esta clase de compañías se asienten en el término municipal es algo muy positivo para la zona y que evidencia tanto el peso como la capacidad de este ámbito energético en el área.