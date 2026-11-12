As Pontes da nuevos pasos en el proyecto urbanístico para las viviendas de As Veigas

La propuesta permitirá avanzar en la venta de las 211 viviendas a los residentes Cedida

El Concello de As Pontes aprobó en su último pleno la segunda modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento del poblado de As Veigas, una medida que según el Consistorio “permitirá superar os obstáculos que dificultaban a segregación das parcelas e establecer as condicións necesarias para avanzar na venda das 211 viviendas ás persoas residentes”. Asimismo, el gobierno local aseguró que posibilitará reforzar las dotaciones municipales y mejorar “as infraestruturas e os espazos públicos” de la zona.

El alcalde, Valentín González Formoso, aseguró que la propuesta “supón un avance importante” para que las personas que residen en As Veigas puedan adquirir sus casas. “Estamos a dar resposta a unha cuestión que requiriu un importante traballo técnico e administrativo e que resulta fundamental para garantir a seguridade xurídica de todo o proceso”, declaró el regidor pontés.

Concretamente, la modificación afecta a un total de 12 subámbitos, que suponen nueve de las 32 hectáreas que ocupa el poblado. La propuesta contempla, entre otras medidas, la creación de dos zonas de estacionamiento integrado en las calles Sil y Mandeo, la conservación del arbolado, la mejora de la red de saneamiento de aguas pluviales, una zona de recreo y estacionamiento, la ampliación de los cierres de las parcelas y edificaciones hasta un máximo de 1,50 metros y la construcción de nuevos vestuarios en el terreno del campo de fútbol.