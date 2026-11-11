Dimite la concejala pontesa Ana Pena, número dos del PSOE

La ya exconcejala Ana Pena en una imagen de archivo Cedida

La concejala socialista del Concello de As Pontes, Ana Pena, mano derecha del alcalde Valentín González Formoso, presentó este martes su dimisión durante el pleno de la corporación pontesa.

La ya exedila ha esgrimido motivos de salud para dejar su acta municipal, teniendo en cuenta que su baja por enfermedad se prolonga desde el pasado mes de julio. Con todo, su renuncia fue inesperada.

Pena era la concejala más veterana de la villa minera, entrando en el ejecutivo local en 2011 y siendo la primera teniente de alcalde en 2024 al dimitir Antonio Alonso. Era la responsable de las áreas de Promoción Industrial, Xestión Económica, Emprego, Seguridade e Atención Cidadá.

La hasta ahora representante municipal ha explicado que lleva un tiempo sin poder participar de la vida municipal, esperando que "non sexa de gravidade", pero avanzando que no podría incorporarse próximamente, lo que le ha llevado a dimitir "por responsabilidade" tras sus 15 años en el Concello y ante la cercanía de los comicios del próximo mayo.

En su lugar entrará José Ramón Alonso. Por su parte, González Formoso tuvo palabras de agradecimiento para Pena, con la que se dio un emotivo abrazo. Con su renuncia, ya son cuatro las que se han producido en este mandato en As Pontes después de que en 2024 abandonase Antonio Alonso y el pasado mayo Kiko da Silva y Chus Romero, del BNG.