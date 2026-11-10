El archivo municipal de As Pontes incorpora más de 3.000 nuevos registros

El trabajo ha sido desarrollado por la consultora Unayta Cedida

El archivo municipal de As Pontes completa su material histórico con 3.368 nuevos registros que permiten dar cuenta de la transformación que este concello ha experimentado a lo largo de las últimas décadas

Proyectos de apertura de caminos, construcción de centros escolares, instalaciones deportivas o redes de abastecimiento de agua son parte de una historia que ahora queda mejor organizada y conservada, gracias a esta nueva incorporación de material, que se corresponde con 88 series documentales y que, de este modo, facilitan la recuperación y consulta de expedientes que reflejan la evolución del municipio y que llegan hasta el año 2024.

El proyecto ha sido llevado a cabo, como explican desde el ejecutivo local, con el apoyo especializado de la consultora gallega Unayta en el marco de las ayudas de la Xunta de Galicia para la mejora de los archivos municipales.

La labor desempeñada ha servido para dar continuidad a los trabajos realizados en años anteriores al tiempo que ha permitido avanzar en la organización de los fondos documentales del Concello, mejorar sus condiciones de conservación y facilitar la localización de expedientes que, además de su valor administrativo, constituyen una fuente de información sobre la historia reciente de As Pontes.

A este respecto, la concejala de Cultura, Lorena Tenreiro, destacó la importancia de estos trabajos para preservar la memoria colectiva de la localidad, indicando que el Archivo Municipal “garda unha parte fundamental da historia das Pontes. Cada expediente, cada proxecto e cada documento permite coñecer mellor como foi evolucionando o noso concello e como se foi construíndo o municipio que hoxe coñecemos”. De este modo, apunta que conservar, organizar y facilitar el acceso a esta documentación “é tamén unha maneira de protexer o noso patrimonio e de poñelo ao servizo da cidadanía e das futuras xeracións”.

Contenidos

Entre los documentos que se añaden al archivo municipal y que abarcan ámbitos de todo tipo del funcionamiento diario del Concello, se encuentra una parte destacada de material obtenido del edificio de Obras y Urbanismo, donde se encontraba documentación mezclada y, como indican desde el Consistorio, sin un orden cronológico definido, el que dificultaba su localización y consulta.

Para mejorar esta situación, se llevaron a cabo tareas de revisión, limpieza y acondicionamiento de los fondos, con la retirada de elementos que podían favorecer su deterioro.

La reorganización permitió, además, reducir de 500 la 393 las unidades de instalación, aprovechando mejor el espacio disponible y favoreciendo unas condiciones de conservación más adecuadas.

A la organización física se sumó el trabajo de clasificación y descripción de los expedientes, realizado conforme al Cuadro de Clasificación del Archivo Municipal y a los criterios de la Norma Galega de Descrición Archivística (Nogada).

Así las cosas, toda la información se incorporó posteriormente al sistema de gestión archivística ARQA, que permite relacionar cada expediente con su localización física y agilizar su recuperación cuando sea necesario consultarlo.

Esta intervención representa un nuevo avance en la mejora del Archivo Municipal de As Pontes, un proceso que continuará con el tratamiento de la documentación aún pendiente, la revisión de las condiciones de conservación y la digitalización progresiva de los fondos de mayor interés histórico o que registran una mayor frecuencia de consulta.

Con la incorporación de estos 3.368 registros al sistema de gestión archivística, el Ayuntamiento pontés da un nuevo paso en la recuperación, organización y puesta en valor de su patrimonio documental, facilitando, además, su conservación y consulta y asentando las bases para futuras actuaciones sobre el Archivo Municipal.