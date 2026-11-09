As Pontes
Una “conocida empresa a nivel internacional” se interesa por alquilar la chimenea de As Pontes
La Asociación do Patrimonio Industrial pide "transparencia" y recuerda el proceso para declararla BIC
La Asociación do Patrimonio Industrial das Pontes informó recientemente del interés de “unha empresa coñecida a nivel internacional” en alquilar la chimenea de la antigua central para “converterse no escenario dun espectáculo deportivo de proxección internacional”. Muchos son los que ya vinculan este rumor a un posible evento organizado por la firma Red Bull, aunque todavía no hay confirmación al respecto.
La entidad recuerda que existe un expediente abierto para declarar la infraestructura Ben de Interese Cultural y demanda “transparencia” al respecto.