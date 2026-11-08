Todo preparado para saborear As Pontes en la hostelería de la zona

Organización y participantes en el certamen Cedida

La hostelería pontesa calienta los fogones y se prepara para acoger los dos próximos fines de semana una nueva edición del certamen de tapas ‘Saborea As Pontes’, una iniciativa promovida por el Concello en colaboración con Cohempo, la asociación de comerciantes y hosteleros, que reúne este año a un total de trece establecimientos con el objetivo de poner en valor la cocina local, apoyar al sector y dinamizar la actividad económica del municipio.

De este modo, el concurso se lleva a cabo durante dos fines de semana, del 12 al 15 y del 19 al 22 de noviembre, y contará con la participación de O Colador, Café-Bar Trastoy 3, Bar Excalibur, La Capilla, A Fervenza de Somede, Hotel Pontes do Eume, Cervecería Jardín, Cafetería Venus, Bar Safari, La Tremenda, Cervecería Medulio, Delapiccola As Pontes y A Taberna de Pancho.

Producto

Los establecimientos participantes ofrecerán sus creaciones gastronómicas a un precio único de 2,50 euros por tapa. Los clientes podrán descubrir nuevas propuestas culinarias y disfrutar de la variedad y creatividad de la hostelería pontesa los jueves y viernes, de 19.30 a 23.00 horas, y los sábados y domingos, tanto a mediodía, de 12.00 a 15.00 horas, como por la tarde-noche, de 19.30 a 23.00.

El certamen contará este año con una dotación total de 1.200 euros en premios, destinada a reconocer las propuestas gastronómicas participantes e incentivar la creatividad y el trabajo de los profesionales del sector.

El concurso surge cada año con una idea clara que, como explicó la concejala de Promoción Económica, Elena López, busca fortalecer el tejido empresarial local y generar actividad alrededor de la hostelería.

Así, indicó que este concurso “é unha boa oportunidade para dar visibilidade ao talento e á creatividade dos nosos profesionais, pero tamén para animar a veciñanza e as persoas que nos visitan a descubrir os establecementos locais e apoiar o consumo de proximidade”.

Colaboración

López hizo hincapié en el valor de la colaboración entre administración y tejido asociativo y empresarial, apuntando que la implicación de los establecimientos participantes y la colaboración de Cohempo son fundamentales para que esta iniciativa siga creciendo y se consolide como una cita destacada en el calendario local.

El Concello no solo agradece la implicación de la entidad y los establecimientos, sino que pide la participación ciudadana.