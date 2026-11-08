El Miteco reduce de 30.000 a 6.000 la inversión mínima para acceder a ayudas de transición justa

Tres de las cuatro iniciativas financiadas en la pasada convocatoria son de As Pontes Daniel Alexandre

Tras resolver definitivamente la semana pasada la convocatoria anterior, que beneficia a cuatro empresas de Ferrolterra, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico –Miteco– aprueba la modificación de las bases reguladoras de las ayudas a proyectos en zonas de transición justa que afecta a las dos líneas que había hasta ahora.

Así, en la próxima convocatoria –el año que viene– se reduce de 30.000 a 6.000 euros la inversión mínima exigida para acceder a las ayudas a proyectos empresariales para poder beneficiar a pequeños negocios y servicios de proximidad, sobre todo en localidades de menos de 500 habitantes.

Por otra parte, las nuevas condiciones flexibilizan también los requisitos de ejecución de las iniciativas generadoras de empleo, sobre todo aquellos de carácter industrial que necesitan autorizaciones ambientales, licencias de actividad u otros permisos administrativos. Hasta ahora, las empresas debían haber ejecutado y pagado al menos el 15% de la inversión subvencionable durante los nueve primeros meses desde la concesión de la ayuda. A partir de ahora, sin embargo, esta condición se sustituye por la obligación de acreditar una ejecución mínima del 8% cuando se solicite una prórroga, que puede hacerse a los dos años de la concesión.

El Instituto para la Transición Justa –ITJ– trabaja ya en la siguiente convocatoria, dotada con 50 millones de euros.