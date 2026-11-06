Un proyecto del IES Castro da Uz, entre los premiados de ‘Atrévete a ter unha idea’ de la Consellería de Educación

Un momento de la entrega de premios Cedida

Los premios de los certámenes ‘Atrévete a ter unha idea’ y ‘Eduemeprende Idea’, que organiza la Xunta con el fin de reconocer las ideas de negocio del alumnado de toda la comunidad han recaído en 15 centros, uno de ellos de la comarca del Eume, el IES Plurilingüe Castro da Uz, de As Pontes.

El alumnado de este centro fue galardonado en el premio ‘Atrévete a ter unha idea’, en el apartado individual de Educación Secundaria, con la propuesta de negocio ‘Debuxo fácil’.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, entregó este jueves estos premios, destacando la creatividad de los jóvenes y poniendo en valor la utilidad de estas iniciativas para fomentar el espíritu emprendedor y aproximar al alumnado la realidad de las empresas.

Los participantes de ‘Atrévete a ter unha idea’, alumnado de Primaria y Secundaria, visitan centros de FP, asociaciones empresariales y empresas para obtener información antes de articular su propia idea de negocio, con la que participan en el concurso.

Los proyectos premiados en la modalidad individual de Primaria son unos pendientes de oír que sustituyen a los audífonos con opción para escuchar música; el Busca caries, un sensor colocado en el cepillo de dientes con el fin de detectar este daño (ambos del Colegio Plurilingüe Pintor Laxeiro, Vigo); así como un Recuperador de energía (Colegio Saco y Arce, Toén) la base de una dínamo en las ruedas de las bicicletas eléctricas para recargar su batería.

En la categoría grupal de Primaria las ideas galardonadas son el laboratorio Eco-inventores (CPR Plurilingüe Puente Pasaxe, Culleredo), basado en competencias como el reciclaje, la innovación o el trabajo en equipo; Mueble accesible (Colegio Saco y Arce, Toén), con estanterías que se extienden al alto con una batería eléctrica para evitar subir a una escalera, y Camiseta ajustable (Colegio Dr. Fleming, Vigo), con un dispositivo para poder cambiar la talla y que se pueda reutilizar.

El alumnado premiado en la modalidad individual de Secundaria propone ideas como Aura (CPR Plurilingüe Santo Ángel, Ourense), unos auriculares para personas con TEA que filtran el exceso de ruido; Turbinas promarisco (Instituto Xoán Montes, Lugo) en el hondo del mar para corregir la salinidad y cuidar de la vida del marisco, y Dibuxo fácil (Instituto Plurilingüe Castro de la Uz, As Pontes de García Rodríguez), un lápiz de azabache que se puede borrar sin dejar marca.

El IES Castro da Uz de As Pontes fue el vencedor de la III Carreira Greenpower Más información

Finalmente, en la modalidad grupal de Secundaria los galardones son para BioCaps (Instituto Terra Chá, Xosé Trapero Pardo, Castro de Rei), unas cápsulas que rodean la semilla para protegerla y que aumente la germinación de la planta; Taza personalizada (CPR Plurilingüe Luis Vives, Ourense), hecha con materiales de desecho que permite separar los huesos de las olivas, y Camiño conecta (Instituto do Camiño, Palas de Rei), una aplicación que conecta personas que hacen el Camino Francés para compartir experiencias y gastos.

El conselleiro quiso felicitar tanto a los alumnos ganadores como a sus profesores, destacando que detrás de cada iniciativa exitosa siempre está el apoyo y la implicación de los docentes. Los certámenes son fruto de la colaboración entre las consellerías de Educación, Ciencia, Universidades e FP, e de Empleo, Comercio e Emigración, al amparo del Plan Eduemprende, que tiene como objetivo promover la cultura del emprendimiento en las aulas para avanzar en esta línea.

Por su parte, en la categoría Eduemprende Idea, que se dirige al alumnado de ciclos de grado medio y superior de FP, que debe presentar ideas de negocio originales que puedan dar lugar al desarrollo de nuevas empresas, promoviendo de este modo la cultura emprendedora entre el alumnado también se otorgaron premios a los distintos cursos.

El trabajo “cooperativo” del alumnado del IES Castro da Uz de As Pontes tiene premio Más información

La propuesta galardonada con el primero premio es, en la modalidad de ciclos de grado superior Plasticrab (Instituto A Sardiñeira, A Coruña), de diseño y fabricación de envases biodegradables a través de la revalorización de residuos, poniendo en valor la economía circular aplicada al envasado sostenible. En la de ciclo medio es Hygrorock (Centro Integrado de FP Politécnico de Santiago), un proyecto de fabricación de piedras que reaccionan ante la humedad, cambiando de color, ofreciendo información visual que sirve de soporte a actividades agrarias, invernaderos e industria de plantas ornamentales.

El segundo puesto en la modalidad de ciclos de grado superior es para ProteNord, que ofrece la producción de sustitutivo proteico para la alimentación de ganado porcino y avícola de manera económica y sostenible (Centro Integrado de FP Politécnico de Santiago); mientras que en la de grado medio el segundo premio es para Jerky Beef Bites (Centro Integrado de FP Paseo das Pontes, A Coruña), proyecto de elaboración y comercialización de snacks proteicos de carne deshidratada .

El tercer premio en la categoría de ciclos de grado superior recae en Corte Creativo (Centro Integrado de FP As Mercedes, Lugo), un modelo innovador en diseño y fabricación digital de productos personalizados mediante tecnología de corte y grabado láser orientado al mercado de recuerdos con identidad local. En la modalidad de ciclos de grado medio se galardona MarIA (Instituto Indalecio Pérez Tizón,Tui), un proyecto de inteligencia artificial dirigida al sector pesquero orientada a dinamizar, automatizar y modernizar sus tareas más repetitivas y obsoletas.

Las ideas ganadoras reciben entre todas un total de 12.000 euros y podrán incorporarse a la Red de viveiros de empresa de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional y recibir asesoramiento técnico a través de la Red de polos de emprendimiento y apoyo al empleo, de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración.