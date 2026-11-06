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As Pontes

As Pontes, Xunta y Endesa perfilan medidas para aprovechar el suelo industrial

Se abordó también el futuro de los 200.000 metros del polígono de Portorroibo para logística eólica

Redacción Ferrol
06/11/2026 20:46
As Pontes presentación Nave de Indra
El alcalde de As Pontes, el día de la presentación de las instalaciones de Indra
Daniel Alexandre
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La necesidad de planificar el aprovechamiento de suelo industrial en las inmediaciones del complejo de la central térmica sentó el pasado jueves a representantes de las partes implicadas, Concello, Xunta y Endesa, que retomaron de este modo las conversaciones con el objetivo de anticipar la optimización de la superficie para facilitar la implantación de proyectos empresariales.

El municipio se encuentra, en este momento, en una fase de efervescencia. El proyecto de biofábrica de Ence, la decisión de la multinacional china de la automoción SAIC de instalarse en el polígono de Penapurreira –en lo que eran las naves de Einsa– para complementar la fábrica que va a levantar en el puerto exterior de Ferrol y la inauguración de las nuevas instalaciones de Indra sitúan al municipio pontés ante un horizonte prometedor.

Conscientes de ello, el alcalde, Valentín González, y el concejal de Urbanismo, Manuel Rodríguez; el secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético, Isaac Rosón; el gerente de Xestur, Diego Toja, así como representantes de Endesa y de la Diputación analizaron “o aproveitamento industrial dos espazos anexos á central térmica que poidan ser optimizados anticipadamente por atoparse afastados das zonas afectadas polos traballos de desmantelamento”, señala el Concello.

Es una superficie que se incluye en el ámbito de la central y que suma más de medio millón de metros cuadrados, con zonas como las denominadas punto K o A Balsa, que son susceptibles de ponerse en valor y de acoger proyectos empresariales tras procederse a su ordenación urbanística.

Entre las cuestiones concretas que se abordaron está precisamente la planificación del polígono de Portorroibo, de unos 200.000 metros cuadrados y en el que ya existen naves construidas y otros espacios que se especializarían en actividades vinculadas “á loxística eólica”. 

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