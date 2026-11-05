Xunta y Cohempo evalúan el resultado de la última campaña de dinamización ‘Somos de barrio’

Aneiros en la sede de la entidad pontesa Cedida

La Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo) –por medio de su presidenta, Montserrat Gastelu; su gerente, Iria Martínez; y su vicepresidente, David Docampo– y la Xunta –a través de la delegada territorial en Ferrol, Martina Aneiros– evaluaron el resultado de la última campaña de dinamización puesta en marcha por la entidad con el apoyo del gobierno gallego.

Y es que Cohempo, recuerdan desde el ejecutivo autonómico, es una de las asociaciones beneficiarias –con una aportación de 36.000 euros– de la convocatoria de ayudas para la dinamización del comercio local de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

La representante de la Xunta aprovechó la visita, además, para conocer uno de los establecimientos asociados. Aneiros remarcó la “intensa actividade” de la entidad pontesa con campañas como la reciente ‘Somos de Barrio’.

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Cabe recordar que esta iniciativa incluyó el sorteo de bolsas y camisetas con la imagen de la propuesta, así como la realización de un vídeo promocional para difundir en las redes sociales. En esta pieza audiovisual se pone el foco en el papel que desempeñan los negocios a la hora de humanizar el tejido social de la villa