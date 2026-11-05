Los fondos de transición justa para empresas dejan en la comarca 2,4 millones

Vista parcial del polígono de Penapurreira Jorge Meis

Cuatro empresas de la comarca han resultado beneficiarias de las ayudas lanzadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico –Miteco– para las comarcas afectadas por el cierre de las centrales térmicas, nucleares y minas de carbón. Son, en el caso de Ferrolterra, tres compañías de As Pontes y una de Cabanas las que han recibido el impulso económico del Gobierno para ampliar sus actividades e instalaciones bajo la premisa del incremento de los puestos de trabajo, un compromiso que deberán mantener hasta, al menos, el 2031.

La resolución del Miteco afecta a 35 iniciativas que movilizarán alrededor de 93 millones de euros y crearán 435 nuevos empleos en los más diversos sectores, no únicamente de naturaleza industrial.

En Ferrolterra hay cuatro proyectos que contarán con financiación pública. La subvención más cuantiosa será la que recibirá Montajes y Estructuras Lago, con sede en Vilar do Colo, para construir una nueva planta industrial. La inversión supera los 3,8 millones y contará con una ayuda de 1,11 millones. Los puestos de trabajo que generará ascienden a 30, lo que supone más que duplicar la plantilla que tiene actualmente.

Por otra parte, WIM Studio Percebeiros, en As Pontes, destinará 1,67 millones a poner en marcha un nuevo proyecto de transformación de residuos y subproductos en materiales sostenibles para la fabricación de tableros de alto valor añadido. La ayuda pública se aproxima a los 550.000 euros y deberá crear 17 empleos.

Las dos últimas iniciativas con respaldo económico del Miteco son también pontesas. Delicias Coruña ampliará la fábrica de elaboración de empanadas y tartas –1,9 millones, de los que 475.000 euros son de subvención–, que supondrá la contratación de otras 19 personas, e Intacta Gestión Ambiental, que creará un centro de ensayo para la validación y optimización de tecnologías de tratamiento de aguas residuales industriales. El coste de la operación se acerca a los 1,4 millones y el importe de la subvención supera los 290.000 euros y acabará generando nueve empleos.