As Pontes culmina la mejora de dos caminos rurales con una inversión de 120.400 euros

El camino de Sexe tras la actuación acometida por el Concello Cedida

El Ayuntamiento de As Pontes anunció el fin de la actuación para mejorar dos caminos municipales situados en las parroquias de San Pedro de Eume y O Aparral.

Los trabajos buscaban reforzar las comunicaciones en las zonas rurales y mejorar, al mismo tiempo la seguridad de los vecinos y vecinas. Se sufragaron con cargo al plan de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), con una inversión de 120.413,15 euros. En cuanto al primero de los viales, que une Pumar y Fragachá, las tareas se llevaron a cabo en cuatro tramos diferentes que suman un total de 1.366 metros.

Las actuaciones consistieron en la reparación de baches y zonas hundidas, la regularización de las deformaciones existentes y la renovación de la capa de rodaje –mediante la extensión de una nueva de cinco centímetros de hormigón bituminoso–.

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Como es habitual, la intervención se completó con el acondicionamiento y la limpieza de la zona, la adecuación de las cunetas y el fresado del firme en los puntos necesarios.

Estos mismos trabajos fueron también ejecutados en el camino de Sexe, con una longitud aproximada de 624 metros. Desde el Consistorio pontés inciden en que los trabajos, que incluyeron además la mejora de la señalización horizontal y vertical, ayudarán a prolongar la vida útil de ambos caminos, evitando su progresivo deterioro.