Mejora de la pavimentación y la señalización en los polígonos industriales de As Pontes

Un momento de la visita de Aneiros, hoy, a uno de los polígonos ponteses Xunta

El municipio de As Pontes es uno de los beneficiarios de las ayudas de la Xunta de Galicia para la habilitación y mejora de infraestructuras en los parques empresariales. La delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, se desplazó este martes hasta la localidad para comprobar las obras de acondicionamiento llevadas a cabo en los polígonos industriales de Penapurreira y Os Airíos, ejecutadas con cargo a estas subvenciones de la Consellería de Economía e Industria y que supusieron una inversión conjunta de más de 120.000 euros.

En concreto, esta aportación sirvió para llevar a cabo obras de pavimentación en la vía 2 y la señalización horizontal de la última de las zonas mencionadas y para la mejora, también de estas marcas, en el primero.

Mejora de las infraestructuras viales en el polígono de Penapurreira, en As Pontes Más información

Desde la Delegación Territorial recuerdan que estas subvenciones, destinadas a entidades locales, cuentan con un presupuesto de 3,45 millones de euros y cubren hasta el 80% de la inversión, “cun máximo de 120.000 euros para solicitudes individuais e de 138.000 para as conxuntas”, aclara la Xunta.

Entre las actuaciones que se pueden sufragar con cargo a estas ayudas autonómicas están la implantación de mejoras en la iluminación pública; plantas de depuración de aguas; gestión de residuos; infraestructuras viarias tanto de acceso como interiores al parque empresarial o servicios centralizados de suministro de gas o hidrógeno.

Además, este año también se pueden destinar, como novedad en la presente convocatoria, a mejorar las infraestructuras y espacios públicos de los parques empresariales para contribuir a su integración paisajística.