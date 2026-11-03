‘Espazo en Familia’ ofrece en As Pontes actividades adaptadas a las etapas educativas

Las propuestas se llevarán a cabo durante el curso escolar 2026/27 Concello

La Concejalía de Benestar de As Pontes ha puesto en marcha una nueva edición del programa ‘Espazo en Familia’, una iniciativa socioeducativa que busca reforzar la colaboración con los centros educativos “como elemento fundamental para a prevención, a promoción do benestar e o acompañamento á infancia e á adolescencia”, explica el Consistorio. Así las cosas, la propuesta ofrece a los colegios e institutos un catálogo de actividades adaptadas a las diferentes etapas educativas y a las necesidades del alumnado.

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Así, en Educación Infantil se centrarán en la experimentación, el descubrimiento del entorno, así como el conocimiento personal y el bienestar emocional. Mientras, en Primaria, los centros podrán escoger una temática por curso, con un total de tres sesiones. Por materias, estas versarán sobre seguridad digital, autoestima, alimentación saludable, seguridad vial, educación financiera y cuidado del medioambiente. Por último, para el alumnado de ESO y FP básica, las actividades pondrán especial atención en la adolescencia, las relaciones saludables y la prevención del acoso escolar, entre otros. El objetivo es, remarca el Concello, ofrecer “recursos complementarios para traballar aspectos que van máis alá dos contidos académicos”.