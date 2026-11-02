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As Pontes

El bus deja tirados a una decena de estudiantes en As Pontes

El alcalde, Valentín González Formoso, califica de "penosa" la situación del transporte de viajeros en Galicia

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
02/11/2026 17:37
Estudiantes, este domingo, en la parada de de autobús pontesa
Estudiantes, este domingo, en la parada de de autobús pontesa
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El alcalde de As Pontes, Valentín González, criticó en sus redes sociales la situación del transporte de viajeros en Galicia, que calificó de “penosa”.

 El regidor lamentó que el servicio dejó en tierra a estudiantes “sen chegar a parar porque seguro que iba case cheo” y apuntó a que “isto incumple a concesión da Xunta. Imos esixir que se cumpra”, aseveró.

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El responsable municipal y presidente de la Diputación de A Coruña recordó, además, que desde que el ejecutivo autonómico adjudicó las nuevas concesiones "a multinacionais, cargándose empresas pequenas históricas como GHermanos Gabeiras na nosa vila", las protestas de los usuarios por el mal funcionamiento del servicio son diarias.

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