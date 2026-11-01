No mucha cantidad pero sí variedad en la XXXVI Feira de Fungos e Cogomelos de As Pontes

La escasez de lluvias mermó la cantidad pero no la variedad Jorge Meis

As Pontes celebró este fin de semana la trigésimo sexta edición de la Feira de Fungos e Cogomelos, un evento que contó con gran respaldo de público tanto en la jornada del sábado como en la del domingo. El tiempo acompañóy eso se notó en la presencia de gente en las calles de la villa, tal y como confirmó, a preguntas de este Diario, la concejala de Axenda Urbana, Turismo, Deporte y Promoción Económica, Elena López.

En su balance de la cita, una de las más reconocidas y multitudinarias de la localidad, la responsable municipal incidió en el “muy buen ambiente” que se respiraba en la carpa y en sus inmediaciones, señalando que “cuando fue la entrega de premios, estaba llena”. Esta afluencia confirma la consolidación de un evento diseñado para poner en valor la riqueza micológica del territorio y su estrecha vinculación con la cultura y la gastronomía pontesas.

Lluvias

La feria partía este año con el reto de enfrentarse a una temporada compleja desde el punto de vista meteorológico, marcada por las altas temperaturas y la falta de precipitaciones en los meses previos. “No es año de setas, lógicamente, porque el agua es fundamental y el frío también lo es”, reconoció la concejala, admitiendo que en la organización –en la que tiene también mucho peso la asociación A Poupariña– existía cierto temor a que no se pudiese llevar a cabo la exposición de ejemplares. Sin embargo, el ligero cambio de tiempo en la recta final de octubre alivió la situación. “Es verdad que vino un poco de agua y fue suficiente para encontrar. No había mucha cantidad, pero sí variedad”, detalló López. Gracias a ello se presentaron un total de trece cestas al concurso, una cifra que desde el Concello califican de “éxito” si se compara con ediciones anteriores, marcadas asimismo por la sequía.

Esta amplia participación responde también, remarca López, a la labor desarrollada por la entidad micológica. “Están trabajando mucho en los coles y con los asociados para motivar a la gente a presentar cestas”, expone.

Protagonismo

Aunque el evento cuenta con una amplia y variada programación, los esfuerzos del Concello en los últimos tiempos han ido encaminados a recuperar los orígenes del evento. En este sentido, la responsable municipal reconoce que, en citas anteriores, “el recurso propio, el protagonista que es la seta, perdió protagonismo. Queremos que la gente venga a la feria a vender y comprar seta fresca o transformada, como la que se elabora por ejemplo en A Fusquenlla”, indicó.

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Mientras, la vertiente divulgativa del evento comenzó el sábado con una salida familiar al coto del monte Forgoselo, una actividad que estuvo guiada por los especialistas de la Asociación Micolóxica Coruñesa Raquel Poncini y Pablo Cuadrado.

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A esta propuesta se sumaron los talleres de cocina –para niños, impartidos por Rafael Rivas, ganador del premio al Mellor Cociñeiro de Cogomelos de Galicia en 2025 en la categoría de dulces; y para adultos, de la mano de su homólogo en el apartado de salados, Fabián Rondón–.

La gastronomía tuvo también un papel fundamental en la feria con la degustación del menú micológico, de 13.00 a 15.30 horas, en el patio del colegio Santa María. “Trajeron para 600 y deben de llevar más de 300 vendidos”, indicaba media hora después del inicio la edila en relación a los tickets vendidos.

Otro de los éxitos de la Feira de Fungos e Cogomelos se cosechó en la avenida da Coruña, en donde se desarrolló el Mercado de Oportunidades MOVA. También en la calle Ramón Cabanillas, con la muestra de artesanía y productos de otoño. El broche final a la trigésimo sexta edición contó con el toque de humor del monólogo de David Perdomo, en el Cine Alovi.